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В Евросоюзе отреагировали на дела против Порошенко

В Евросоюзе отреагировали на дела против Порошенко - Фото
Дональд Туск (фото - president.gov.ua)
21.11.2019, 17:30

Дональд Туск заявил, что в Европе будут обеспокоены попытками запугивать лидеров оппозиции

Уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко - "это что-то действительно опасное", заявил президент Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в Загребе, сообщает Радио Свобода.

Туск выразил надежду, что Украина останется страной, в которой правоохранители и суды уважают верховенство права, и в которой нет места для политических преследований.

Он подчеркнул, что любое запугивание лидеров оппозиции будет предметом беспокойства в Европе, а использование властью правосудия против политических оппонентов "станет трагедией не только для жертв преследования, но и для всей страны".

  • 18 ноября ГБР передало в Генпрокуратуру проект подозрения пятому президенту. 
  • В тот же день в пресс-службе Порошенко проект подозрения назвали "российским заказом по нанесению ущерба репутации пятого президента".
  • Вчера появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Роман Труба обсуждает дела против Порошенко с представителями Офиса президента.

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