В Евросоюзе отреагировали на дела против Порошенко

Уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко - "это что-то действительно опасное", заявил президент Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в Загребе, сообщает Радио Свобода.
Туск выразил надежду, что Украина останется страной, в которой правоохранители и суды уважают верховенство права, и в которой нет места для политических преследований.
Он подчеркнул, что любое запугивание лидеров оппозиции будет предметом беспокойства в Европе, а использование властью правосудия против политических оппонентов "станет трагедией не только для жертв преследования, но и для всей страны".
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