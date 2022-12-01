В феврале под Киевом армия РФ превосходила ВСУ в 12 раз – британские аналитики

В начале полномасштабного вторжения армия России превосходила по силе ВСУ на Киевском направлении примерно в 12 раз, но все равно не смогла реализовать преимущество. Об этом говорится в аналитическом докладе британского Королевского объединенного института вооруженных сил (Royal United Services Institute).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В докладе сказано, что России удалось к началу вторжения создать к северу от Киева группировку, которая имела перед силами ВСУ на этом направлении преимущество в соотношении 12:1.

По мнению авторов документа, план России состоял в том, чтобы рассредоточением сил создать угрозы вдоль всей границы и не дать Украине возможности выстроить узлы обороны. Россияне надеялись, что Украина также вынуждена будет рассеять силы обороны и не сможет эффективно защитить Киев от быстрого наступления.

По плану РФ, считают британские аналитики, Кремль считал возможным завершить активную фазу вторжения в Украину взятием Киева в течение 10 дней, а полностью оккупировать территорию страны к августу 2022 года.

Этому во многом, указывают авторы доклада, помешали жесткие меры безопасности, когда информация о том, что идет подготовка именно к вторжению, не доводилась даже до российских частей. Из-за этого российские силы оказались неподготовленными для выполнения плана.

Еще большим недостатком плана РФ было то, что он игнорировал возможность жестких ответных действий ВСУ, и оказался полностью непригоден, когда российские силы встретили решительное сопротивление, отмечают аналитики.

В докладе сказано, что выполнение плана Россия провалила также на уровне тактики, а относительных временных успехов добилась только за счет численного превосходства.

В ноябрьском годовом отчете министра обороны Алексея Резникова было сказано, что в начале полномасштабного вторжения России в феврале Украина "встречала" врага преимущественно собственными силами, был существенный дефицит боеприпасов, и военная помощь Запада тогда была недостаточной.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.