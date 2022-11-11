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Резников: В феврале боеприпасов было на месяц-полтора, встречали врага своими силами

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 18:20
Резников: В феврале боеприпасов было на месяц-полтора, встречали врага своими силами - Фото
Алексей Резников (Фото - ЕРА)

В начале полномасштабного вторжения России в феврале Украина "встречала" врага преимущественно собственными силами. Был существенный дефицит боеприпасов, и военная помощь Запада тогда была недостаточной. Об этом говорится в годовом отчете министра обороны Алексея Резникова, который есть в распоряжении LIGA.net.

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Говоря о начале полномасштабного вторжения, Резников подчеркнул, что на этом этапе основной уязвимостью ВСУ была нехватка средств противовоздушной обороны, а также нехватка артиллерийских боеприпасов и мин советского образца 120-мм, 122-мм, 152-мм калибра и других. По оценкам Генштаба, их хватило бы на месяц или полтора боевых действий высокой интенсивности.

Также была нехватка бронежилетов, касок, зимней и летней формы, защищенных систем связи.

По словам Резникова, в целом реакция стран-партнеров для предотвращения полномасштабного вторжения РФ в Украину была недостаточной, а одной из причин этому министр считает тогдашнюю уверенность западных лидеров, что РФ якобы сможет за три дня захватить Киев, а за 10-14 дней – полностью сломить сопротивление украинцев.

"Именно поэтому Украина встретила врага преимущественно собственными силами и средствами, которые были несопоставимы по масштабу с ресурсами агрессора", – заявил глава Минобороны.

Резников заявил, что основной проблемой была и остается несоизмеримость военных потенциалов Украины и России. В начале большой войны ВСУ были оснащены в основном "морально устаревшим" вооружением советского производства, которое по характеристикам уступало аналогичным образцам армии РФ. Также у России было и остается значительное преимущество в авиации, дальнобойном оружии, ракетах, артиллерии, танках, бронетехнике и численности личного состава.

  • Вчера США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. В него включены ракеты для систем противовоздушной обороны для Hawk и четыре ЗРК Avenger. 
  • В середине ноября состоится новая встреча антипутинской коалиции в формате "Рамштайн" – уже седьмая.

Читайте также: Резников считает, что Украина вернет Крым без боя. Возможно, в результате кризиса в России

Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
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Алексей Резников война военная помощь
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