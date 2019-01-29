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29.01.2019, 22:17

В G7 назвали реформы в Украине, которые поддержат в 2019 году

В G7 назвали реформы в Украине, которые поддержат в 2019 году - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Группа по поддержке реформ определила пять основных направлений поддержки

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Группа послов стран G7 по поддержке реформ в Украине определила ключевые направления изменений, в реализации которых Украине будет оказана помощь в течение 2019 года во время председательства Франции в Большой семерке. Об этом сообщается в Twitter этой группы.

"Группа послов G7 по поддержке реформ в Украине отмечает прогресс в реформировании, произошедший с 2015 года, и намерена и в дальнейшем прилагать усилия для продвижения этих реформ. Она определила ключевые реформы, на которые будет направлена ​​ее поддержка в течение председательства Франции в G7", - говорится в сообщении.

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Группа определила пять направлений: верховенство права и борьба с коррупцией, экономическое развитие, оборона и безопасность, человеческий потенциал, эффективное управление.

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Теги: реформы, евросоюз, g7
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