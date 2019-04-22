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22.04.2019, 18:14

В G7 прокомментировали выборы президента Украины

В G7 прокомментировали выборы президента Украины - Фото
G7 (фото - depositphotos.com)

Дипломаты отметили, что "признают прогресс, достигнутый за время президентства Петра Порошенко"

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Послы стран Большой семерки приветствовали "новоизбранного президента Владимира Зеленского" и выразили надежду на тесное сотрудничество с ним и его администрацией. Об этом говорится в Twitter G7.

"Послы стран Большой семерки приветствуют новоизбранного президента Владимира Зеленского. Желаем ему удачи и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией", - говорится в сообщении.

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Послы G7 отметили работу ЦИК и украинских правоохранительных органов, которым удалось обеспечить условия, необходимые для реализации украинцами своих демократических прав.

Дипломаты также отметили, что "признают прогресс, достигнутый за время президентства Петра Порошенко".

"Мы подтверждаем свое обязательство поддерживать выбранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ", - говорится в заявлении G7.

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков заявил, что пока "преждевременно говорить" о поздравлениях Владимира Путина Зеленскому.

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Теги: выборы, g7, большая семерка, Зеленский
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