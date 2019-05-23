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23.05.2019, 18:42

В Генштабе прокомментировали опрос о переговорах с боевиками

В Генштабе прокомментировали опрос о переговорах с боевиками - Фото
Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Минобороны)

Начальник Генштаба Руслан Хомчак заверяет, что от президента никто подобных указаний не получал

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что документ о проведении опроса среди военнослужащих об их отношении к возможным переговорам с боевиками ЛНР и ДНР издали "должностные лица", которые "исказили" поставленную перед ними задачу. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины и я лично от президента Украины - Верховного главнокомандующего ВСУ никаких указаний о проведении исследований об отношении военнослужащих ВСУ к возможным переговорам с так называемыми ЛНР/ДНР и Российской Федерацией не получали", - сказал Хомчак.

По его словам, 17 мая совещании руководящего состава ВСУ начальник Генштаба (на тот момент Виктор Муженко, - ред.) поставил задачу "провести анализ данных имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с так называемыми ДНР/ЛНР с возможными последствиями для Украины".

Хомчак говорит, что задача о проведении социсследования об отношении военнослужащих к возможным переговорам с ДНР/ЛНР не ставилась.

"Однако некоторыми должностными лицами было искажено содержание поставленной выше задачи и определено неправомерное решение", - сообщил начальник Генштаба.

Он заверил, что указанный документ отменен и отозван. По данному факту назначено служебное расследование.

Ранее журналист Юрий Бутусов опубликовал в Facebook документ, подписанный начальником штаба оперативного командования "Север" генералом Ромыгайло.

Эти документом поручается "командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих к возможным переговорам с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного".

При этом в документе сказано, что он был издан согласно плану выполнения заданий, определенных начальником Генштаба Виктором Муженко от 18 мая 2019-го года.

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Теги: переговоры, виктор муженко, опрос, руслан хомчак
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