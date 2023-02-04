В Германии прекратил работу телеканал российских пропагандистов RT DE – из-за санкций

В Германии прекращает работу телеканал российских пропагандистов RT DE. Это связано с санкциями, которые Евросоюз ввел против России за полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщила глава пропагандистского телеканала Динара Токтосунова в Telegram.

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Токтосунова заявила, что телеканал российских пропагандистов RT DE был вынужден прекратить свою деятельность в Германии из-за девятого пакета санкций ЕС, который перекрыл финансирование RT DE Productions.

По ее словам, пропагандисты будут работать из Москвы.

В рамках девятого пакета санкций ЕС, который был принят 16 декабря 2022 года, в санкционный список внесли 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Также был инициирован процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех дополнительных средств массовой информации: НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.

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Наталія Медведєва

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