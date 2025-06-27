В Германии приняли законопроект, запрещающий въезд семьям беженцев
Нижняя палата немецкого Бундестага приняла законопроект о приостановлении воссоединения семей для мигрантов, не имеющих права на получение полного статуса беженца и пользующихся статусом дополнительной защиты. Об этом сообщает Reuters.
Ожидается, что верхняя палата парламента, Бундесрат, одобрит законопроект в июле, после чего он вступит в силу.
Как заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, новый закон необходим, поскольку возможности Германии по интеграции, особенно в сфере образования, ухода за детьми и жилищного строительства, достигли своего предела.
"Иммиграция должна иметь границы, и мы рассматриваем этот вопрос в политическом ключе", – заявил он.
Добриндт отметил, что приостановка воссоединения семей поможет сдержать нелегальную миграцию, когда один член семьи отправляется в Германию заранее, чтобы позже привести других.
В настоящее время Германия принимает около 388 000 человек со "статусом дополнительной защиты" – формой международной защиты, предоставляемой лицам, не отвечающим критериям для получения статуса беженца, но которым все еще угрожает реальный риск серьезного вреда в случае возвращения в свою страну. Большинство тех, кто имеет этот статус, являются сирийцами.
- 15 апреля Мерц заявил о намерении сократить число новых просителей убежища в стране до менее чем 100 000 человек в год.
- По данным Центрального реестра иностранцев, в Германии в сентябре 2024 года был зафиксирован новый рекорд: 3,48 млн человек имеют статус беженца, заявителя на предоставление убежища или кандидатов, которые остаются в стране из-за невозможности депортации. Это на 60 000 больше, чем в конце 2023 года, и является максимальным показателем со времен 1950-х годов.