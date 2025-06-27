В Германии приняли законопроект, запрещающий въезд семьям беженцев

Законопроект прошел голосование в нижней палате парламента и ожидает рассмотрения в верхней

Бундестаг (Фото: bundestag.de)

Нижняя палата немецкого Бундестага приняла законопроект о приостановлении воссоединения семей для мигрантов, не имеющих права на получение полного статуса беженца и пользующихся статусом дополнительной защиты. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что верхняя палата парламента, Бундесрат, одобрит законопроект в июле, после чего он вступит в силу.

Как заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, новый закон необходим, поскольку возможности Германии по интеграции, особенно в сфере образования, ухода за детьми и жилищного строительства, достигли своего предела.

"Иммиграция должна иметь границы, и мы рассматриваем этот вопрос в политическом ключе", – заявил он.

Добриндт отметил, что приостановка воссоединения семей поможет сдержать нелегальную миграцию, когда один член семьи отправляется в Германию заранее, чтобы позже привести других.

В настоящее время Германия принимает около 388 000 человек со "статусом дополнительной защиты" – формой международной защиты, предоставляемой лицам, не отвечающим критериям для получения статуса беженца, но которым все еще угрожает реальный риск серьезного вреда в случае возвращения в свою страну. Большинство тех, кто имеет этот статус, являются сирийцами.