В Німеччині ухвалили законопроєкт, що забороняє приїжджати сім'ям біженців

Законопроєкт пройшов голосування у нижній палаті парламенту і очікує розгляду у верхній

Бундестаг (Фото: bundestag.de)

Нижня палата німецького Бундестагу ухвалила законопроєкт про призупинення возз’єднання сімей для мігрантів, які не відповідають вимогам для отримання повного статусу біженця і користуються статусом додаткового захисту. Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що верхня палата парламенту, Бундесрат, схвалить законопроєкт у липні, після чого він набуде чинності.

Як заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, новий закон необхідний, оскільки інтеграційні можливості Німеччини, особливо в освіті, догляді за дітьми та житловому будівництві, досягли своєї межі.

"Імміграція повинна мати межі, і ми розмірковуємо над цим політично", – заявив він.

Добріндт зазначив, що призупинення возз'єднання сімей допоможе стримати нелегальну міграцію, коли один член сім'ї відправляється до Німеччини заздалегідь, щоб пізніше привести інших.

Наразі Німеччина приймає близько 388 000 людей зі "статусом додаткового захисту" – формою міжнародного захисту, що надається особам, які не відповідають вимогам щодо статусу біженців, але яким все ще загрожує реальний ризик серйозної шкоди у разі повернення до своєї країни. Більшість тих, хто має цей статус, є сирійцями.