В Германии сторонники кремлевских лоббистов митинговали за отмену санкций против РФ: видео

В Германии несколько тысяч сторонников ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ), которая лоббирует российский нарратив в стране, 8 октября вышли на митинг. Они требовали отменить санкции против РФ, которые повлекли за собой рост цен на газ и электроэнергию, сообщает DPA.

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Протестующие собрались перед зданием Рейхстага, где находится нижняя палата немецкого парламента, а потом прошли по центру Берлина.

Председатель АдГ Тино Хрупалла высказался против схемы канцлера Германии Олафа Шольца по ограничению цен на газ и выступил за отмену энергетических санкций против России, введенных после полномасштабного вторжения в Украину.

"Прекратите эту санкционную политику. Цена на газ вернется к норме, если мы будем покупать дешевый газ из России", – заявил глава АдГ.

Он также сказал, что немецкий министр экономики Роберт Хабек "объявил экономическую войну России, но на самом деле Хабек ведет эту войну против немцев".

По оценкам полиции Берлина, в митинге АдГ приняли участие около 10 000 человек. Одновременно с этой акцией проходила контрдемонстрация – в ней участвовали около 1500 человек.

DW пишет, что участники митинга АдГ под девизом "Наша страна – прежде всего" размахивали не только немецкими флагами, но и флагами РФ, а также имперским флагом Рейхскрига, часто используемым в качестве ультраправого символа.

Vielen Dank an alle mutigen Demonstranten, die heute mit uns bei der #AfD-Demo in Berlin ein Zeichen gesetzt haben: #UnserLandzuerst! #b0810 pic.twitter.com/6eWrx7s5Wc — AfD (@AfD) October 8, 2022

В начале июля депутат АдГ назвал санкции против РФ "бесполезными" и потребовал запустить Северный поток–2. Шольц в ответ сказал, что АдГ - это "не только правопопулистская партия, но и партия России".

В середине августа Федеральная служба по защите конституции Германии прогнозировала, что в стране усилится российские пропагандистская и шпионская деятельность, а также могут пройти антиправительственные протесты. В спецслужбе подчеркнули, что РФ использует вопросы энергоснабжения в Европе как гибридный рычаг.

Оксана Житнюк

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