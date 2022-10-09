UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Германии сторонники кремлевских лоббистов митинговали за отмену санкций против РФ: видео

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 00:07
В Германии сторонники кремлевских лоббистов митинговали за отмену санкций против РФ: видео - Фото
Фото - Twitter АдГ

В Германии несколько тысяч сторонников ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ), которая лоббирует российский нарратив в стране, 8 октября вышли на митинг. Они требовали отменить санкции против РФ, которые повлекли за собой рост цен на газ и электроэнергию, сообщает DPA.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Протестующие собрались перед зданием Рейхстага, где находится нижняя палата немецкого парламента, а потом прошли по центру Берлина.

Председатель АдГ Тино Хрупалла высказался против схемы канцлера Германии Олафа Шольца по ограничению цен на газ и выступил за отмену энергетических санкций против России, введенных после полномасштабного вторжения в Украину.

"Прекратите эту санкционную политику. Цена на газ вернется к норме, если мы будем покупать дешевый газ из России", – заявил глава АдГ.

Он также сказал, что немецкий министр экономики Роберт Хабек "объявил экономическую войну России, но на самом деле Хабек ведет эту войну против немцев".

По оценкам полиции Берлина, в митинге АдГ приняли участие около 10 000 человек. Одновременно с этой акцией проходила контрдемонстрация –  в ней участвовали около 1500 человек.

DW пишет, что участники митинга АдГ под девизом "Наша страна – прежде всего" размахивали не только немецкими флагами, но и флагами РФ, а также имперским флагом Рейхскрига, часто используемым в качестве ультраправого символа.

  • В начале июля депутат АдГ назвал санкции против РФ "бесполезными" и потребовал запустить Северный поток–2. Шольц в ответ сказал, что АдГ - это "не только правопопулистская партия, но и партия России".
  • В середине августа Федеральная служба по защите конституции Германии прогнозировала, что в стране усилится российские пропагандистская и шпионская деятельность, а также могут пройти антиправительственные протесты. В спецслужбе подчеркнули, что РФ использует вопросы энергоснабжения в Европе как гибридный рычаг.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
АдГ Германия санкции газ протест митинг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 