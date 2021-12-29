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В Германии задержали ветерана АТО, бывшего советника командующего Нацгвардией

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 18:32
В Германии задержали ветерана АТО, бывшего советника командующего Нацгвардией - Фото
Георгий Каландадзе (фото - censor.net)

19 декабря в аэропорту Берлин-Бранденбург был задержан бывший начальник Объединенного Штаба Вооруженных Сил Грузии, бригадный генерал, а также бывший советник командующего Национальной гвардии Украины Георгий Каландадзе. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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Делом Каландадзе занимается посольство Украины в Германии.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения экстрадиционного запроса Грузии, сообщили в МИД.

Украинские дипломаты обеспечивают необходимое консульское сопровождение по делу, осуществляют контроль соблюдения законных прав Каландадзе и поддерживают тесный контакт с его адвокатом.

С 2007-го по 2009 год в Грузии Каландадзе был командиром 4-й пехотной бригады, успешно сражавшейся с российскими войсками во время войны 2008 года. В 2010 году стал командующим сухопутными войсками. 8 октября на тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили назначил Каландадзе начальником Объединенного Штаба Вооруженных Сил Грузии.

После смены власти в стране Каландадзе был арестован. Его обвиняли в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы. В ноябре 2012 года суд отстранил его от должности. Партия Саакашвили Единое национальное движение заявила, что преследование Каландадзе было политически мотивированным.

В 2014 году Каландадзе и еще ряд бывших грузинских военных прилетели в Украину, чтобы помочь украинским бойцам в войне против российских оккупантов. По словам самого Каландадзе в интервью Цензор.нет, он занимался боевой подготовкой украинских военных в зоне АТО.

Как минимум с июля 2017 года Каландадзе был советником командующего Нацгвардией. Принимал участие в разработке и реализации реформы структуры управления Нацгвардии. Но, согласно комментарию LIGA.net пресс-секретаря командующего НГУ Руслана Музычука, с 2018 года Каландадзе не работает в Нацгвардии.

BBC Украина, ссылаясь на The Times, пишет, что приверженцы грузинской оппозиции и международные обозреватели считают его арест операцией российских спецслужб.

По информации издания, в 2015 году против Кандаладзе в Грузии выдвинули новые обвинения. Он якобы применял пытки против лица, подозреваемого в терроризме. При этом потерпевший, по данным газеты, якобы исчез.

Саакашвили прокомментировал изданию арест Каландадзе, назвав его героем. Экс-президент считает, что задержание бывшего военного существенно поможет России.

Эксперт Центра европейских ценностей и политики безопасности Натали Вогелоф, которую цитирует The Times, считает арест генерала российской "юридической спецоперацией", цель которой ослабить Украину в преддверии возможного конфликта.

По словам эксперта, Каландадзе заговорил о проникновении России в грузинские спецслужбы.

"Его разыскивали и в Грузии, и в России. Как-то так внезапно Грузия выдала запрос в полицию Германии на его задержание. Такие запросы являются попыткой политических расправ и их обычно игнорируют", – сказала Вогелоф.

Бывший грузинский парламентарий Георгий Канделаки также говорит о политических преследованиях. "После прихода к власти партии Грузинская Мечта спецслужбы страны начали движение навстречу России. Очень часто Грузия теперь выглядит как страна-сателлит России", – считает Канделаки.

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Вадим Ребрина, Владислав Сердюк
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Михеил Саакашвили АТО Грузия нацгвардия георгий каландадзе георгий каландадзе
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