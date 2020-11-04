Маркив вернулся в Украину и намерен добиваться компенсаций от Италии – видео

Освобожденный из итальянской тюрьмы нацгвардеец Виталий Маркив прибыл в Украину, он намерен и дальше служить в Нацгвардии. Трансляцию брифинга с перрона аэропорта вело Министерство внутренних дел.

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Отвечая на вопрос о компенсациях от Италии, Маркив объяснил, что вместе с адвокатами еще ждет решения кассации, "какие-то выводы и действия" будут потом.

Однако он добавил: "Ответственность должны понести люди, которые пытались опозорить не только вооруженные формирования Украины, но и пытались привлечь к ответственности весь украинский народ".

Замглавы МВД Антон Геращенко уже после выступления Маркива добавил, что сейчас нацгвардеец должен отдохнуть, а затем – посоветоваться и решить с адвокатами, как действовать дальше. Геращенко не исключает, что Маркив может как отказаться от компенсаций, так и добиваться их.

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Маркив же сказал, что испытал "бурный океан эмоций", когда узнал об оправдании.

"Я не верил сначала, если честно, когда услышал, что все обвинения сняли не только с меня, но и с Украины как ответчика по иску. Я готовился к худшему сценарию, но надеялся на лучший", – поделился эмоциями нацгвардеец.

Маркив заявил, что намерен продолжить служить в Нацгвардии после возвращения. Сейчас же в его планах – провести время с женой и семьей.

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы, что вызвало возмущение в Украине. Издание NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле Маркива.

В конце августа 2020 года украинские следователи заявили, что нашли свидетелей, которые говорят о невиновности Маркива. Была подана апелляция на приговор.

3 ноября Апелляционный суд Милана оправдал Маркива.

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