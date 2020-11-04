Крупнейшая тюрьма Ломбардии. Маркив рассказал о заключении в Италии

Освобожденный из тюрьмы нацгвардеец Маркив говорит, что не держит зла на итальянский народ

Нацгвардеец Виталий Маркив, которого вчера освободили из итальянской тюрьмы, говорит, что сидел вместе с осужденными за тяжкие преступления. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

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"Как только ты переступаешь порог тюрьмы, то все – твои права, кем ты был – становится второстепенным. И входить в эти рамки для человека очень трудно<…> Я был в одной из крупнейших тюрeм Ломбардии, там сидели осужденные за тяжкие преступления, меня поместили на этаж с ограниченными правами", – поделился он.

По словам Маркива, в тюрьме было слишком много свободного времени – и варианта было два: или чем-то себя занять, или просто дуреть. Он поддерживал физическую форму, чтобы "соответствовать образу военного", но сетует, что ему даже не разрешали ходить в библиотеку – книжки получал через жену и близких.

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Маркив говорит, что после того, как потерял все и остался ни с чем, начал обращать внимание на вещи, которых раньше не замечал. Он также заверяет, что не держит зла на итальянский народ "из-за действий отдельных лиц".

"Меня не итальянский народ осудил. Да, осуждение произошло именем итальянского народа, но если спросить людей, все ли согласны с решением суда ... Думаю, нет", – добавил он.

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы, что вызвало возмущение в Украине. Издание NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле Маркива.

В конце августа 2020 года украинские следователи заявили, что нашли свидетелей, которые говорят о невиновности Маркива. Была подана апелляция на приговор.

3 ноября Апелляционный суд Милана оправдал Маркива.

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Марк Сировой

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