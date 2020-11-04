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Крупнейшая тюрьма Ломбардии. Маркив рассказал о заключении в Италии

04.11.2020, 14:19
Крупнейшая тюрьма Ломбардии. Маркив рассказал о заключении в Италии - Фото
Виталий Маркив (скриншот видео Радио Свобода)

Освобожденный из тюрьмы нацгвардеец Маркив говорит, что не держит зла на итальянский народ

Нацгвардеец Виталий Маркив, которого вчера освободили из итальянской тюрьмы, говорит, что сидел вместе с осужденными за тяжкие преступления. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

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"Как только ты переступаешь порог тюрьмы, то все – твои права, кем ты был – становится второстепенным. И входить в эти рамки для человека очень трудно<…> Я был в одной из крупнейших тюрeм Ломбардии, там сидели осужденные за тяжкие преступления, меня поместили на этаж с ограниченными правами", – поделился он.

По словам Маркива, в тюрьме было слишком много свободного времени – и варианта было два: или чем-то себя занять, или просто дуреть. Он поддерживал физическую форму, чтобы "соответствовать образу военного", но сетует, что ему даже не разрешали ходить в библиотеку – книжки получал через жену и близких.

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Маркив говорит, что после того, как потерял все и остался ни с чем, начал обращать внимание на вещи, которых раньше не замечал. Он также заверяет, что не держит зла на итальянский народ "из-за действий отдельных лиц".

"Меня не итальянский народ осудил. Да, осуждение произошло именем итальянского народа, но если спросить людей, все ли согласны с решением суда ... Думаю, нет", – добавил он.

  • 24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.
  • 12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы, что вызвало возмущение в Украине. Издание NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле Маркива
  • В конце августа 2020 года украинские следователи заявили, что нашли свидетелей, которые говорят о невиновности Маркива. Была подана апелляция на приговор. 
  • 3 ноября Апелляционный суд Милана оправдал Маркива. 

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Марк Сировой
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