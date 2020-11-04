"Непобедим только тот, кто не сдается". Нацгвардеец Маркив вышел из тюрьмы: видео

Ночью 3 ноября украинский нацгвардеец Виталий Маркив вышел из итальянской тюрьмы.

У ворот его встречали люди, которые попросили Виталия сказать несколько слов по поводу произошедшего.

"Это чрезвычайное событие. Мы доказали, что правда есть, справедливость существует. А мое первое осуждение доказало, что кремлевская пропаганда не имеет границ. Правда побеждает, добро побеждает", – сказал Маркив.

Он рассказал, что пока он был в тюрьме, ему говорили, что нужно сдаться, перестать бороться. По словам Виталия, выдержать ему помогали примеры его боевых товарищей. Он назвал генерала Сергея Кульчицкого, с которым был лично знаком.

Он рассказал, что каждый день получал письма от украинских волонтеров.

"Без их помощи было бы невероятно трудно. Каждый день я знал, что я не один... Я безгранично счастлив, благодарен, меня переполняет океан эмоций. Честно, я не ожидал этого... Главное, верить и бороться до конца, потому что непобедим только тот, кто не сдается. Слава Украине!", – сказал Маркив.