"Непобедим только тот, кто не сдается". Нацгвардеец Маркив вышел из тюрьмы: видео

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Нацгвардеец Виталий Маркив вышел из итальянской тюрьмы и сказал несколько слов встретившим его у ворот людям

Ночью 3 ноября украинский нацгвардеец Виталий Маркив вышел из итальянской тюрьмы.

У ворот его встречали люди, которые попросили Виталия сказать несколько слов по поводу произошедшего. 

"Это чрезвычайное событие. Мы доказали, что правда есть, справедливость существует. А мое первое осуждение доказало, что кремлевская пропаганда не имеет границ. Правда побеждает, добро побеждает", – сказал Маркив.

Он рассказал, что пока он был в тюрьме, ему говорили, что нужно сдаться, перестать бороться. По словам Виталия, выдержать ему помогали примеры его боевых товарищей. Он назвал генерала Сергея Кульчицкого, с которым был лично знаком.

Он рассказал, что каждый день получал письма от украинских волонтеров. 

"Без их помощи было бы невероятно трудно. Каждый день я знал, что я не один... Я безгранично счастлив, благодарен, меня переполняет океан эмоций. Честно, я не ожидал этого... Главное, верить и бороться до конца, потому что непобедим только тот, кто не сдается. Слава Украине!", – сказал Маркив.

  • 24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.
  • 12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы, что вызвало возмущение в Украине. Издание NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле Маркива
  • В конце августа 2020 года украинские следователи заявили, что нашли свидетелей, которые говорят о невиновности Маркива. Была подана апелляция на приговор. 
  • 3 ноября Апелляционный суд Милана оправдал Маркива. 
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Теги: Виталий Маркив
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