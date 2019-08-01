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В Голосе назвали приоритетные задания для Рады

В Голосе назвали приоритетные задания для Рады - Фото
Ярослав Юрчишин
01.08.2019, 11:22

Замглавы партии Голос Ярослав Юрчишин считает, что самое важное задание для Рады - это реформа медицины, образования и пенсии

Седьмой номер в списке и замглавы партии Голос Ярослав Юрчишин заявил, что депутатам следующего созыва Верховной Рады надо будет сосредоточиться на реформировании медицинской, образовательной и пенсионной систем. Об этом будущий депутат сказал в интервью телеканалу 24

По его словам, самыми важным заданиями для 9-ого созыва парламента должны стать:

1. Продолжение и усовершенствование медицинской реформы;

2. Продолжение образовательной реформы. 

3. Социальные вопросы пенсионного обеспечения, проверка всех социальных доплат.

Помимо этого, Юрчишин считает, что парламент обязательно должен снять депутатскую неприкосновенность.

По мнению замглавы Голоса, самое главное в сотрудничестве парламента с президентом - это улучшения условий жизни для развития украинцев внутри страны. 

"В приоритете социальные сфера, экономика, упрощение ведения бизнеса и поощрения инвесторов приходить в страну, очень важна и судебная реформа", - подчеркнул Юрчишин.  

Ранее стало известно, что в Раде могут упразднить семь комитетов

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