В Голосе назвали приоритетные задания для Рады

Ярослав Юрчишин

Седьмой номер в списке и замглавы партии Голос Ярослав Юрчишин заявил, что депутатам следующего созыва Верховной Рады надо будет сосредоточиться на реформировании медицинской, образовательной и пенсионной систем. Об этом будущий депутат сказал в интервью телеканалу 24.

По его словам, самыми важным заданиями для 9-ого созыва парламента должны стать:

1. Продолжение и усовершенствование медицинской реформы;

2. Продолжение образовательной реформы.

3. Социальные вопросы пенсионного обеспечения, проверка всех социальных доплат.

Помимо этого, Юрчишин считает, что парламент обязательно должен снять депутатскую неприкосновенность.

По мнению замглавы Голоса, самое главное в сотрудничестве парламента с президентом - это улучшения условий жизни для развития украинцев внутри страны.

"В приоритете социальные сфера, экономика, упрощение ведения бизнеса и поощрения инвесторов приходить в страну, очень важна и судебная реформа", - подчеркнул Юрчишин.

Ранее стало известно, что в Раде могут упразднить семь комитетов.