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В Google maps стали доступны качественные спутниковые снимки стратегических объектов РФ

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 15:06
В Google maps стали доступны качественные спутниковые снимки стратегических объектов РФ - Фото
База подлодок на Камчатке (Скриншот defence-ua)

В сервисе Google Maps военные и стратегические объекты России теперь доступны в максимальном разрешении. Ранее спутниковые снимки отображались в разы худшем качестве, что не позволяло разобрать детали, передает Defence Express.

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"Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и прочее можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель", – говорится в материале.

На спутниковых снимках представлены российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", база хранения ядерных боеприпасов возле Мурманска, полигон Ненокса, где сорвалась секретная ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой, российские истребители Су-57 на летно-испытательном центре Минобороны РФ.

В Google maps стали доступны качественные спутниковые снимки стратегических объектов РФ

В Google maps стали доступны качественные спутниковые снимки стратегических объектов РФ

В Google maps стали доступны качественные спутниковые снимки стратегических объектов РФ
 
В Google maps стали доступны качественные спутниковые снимки стратегических объектов РФ

Журналисты отмечают, вряд ли у таких снимков есть стратегическая ценность, так как у военных спутников значительно лучшее разрешение, однако желающие могут "побродить" по военным объектам РФ.

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Оксана Житнюк
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спутник карта Google Maps военные объекты
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