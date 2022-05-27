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В Гостомеле начали разбирать уничтоженный россиянами Ан-225 "Мрия" – видео

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 02:42
В Гостомеле начали разбирать уничтоженный россиянами Ан-225
Фото: EPA

В аэропорту "Антонов" в Гостомеле начали разбирать уничтоженный россиянами Ан-225 "Мрия". В четверг в соцсетях появилось видео, как с помощью трактора и бронетранспортера цепью из ангара вытаскивают полностью разрушенную носовую часть самолета.

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Самый большой в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен при попытке России захватить Киев. Его остатки сейчас находятся в полуразрушенном ангаре на территории аэродрома в Гостомеле. Как выглядел уничтоженный Ан-225 "Мрия" изнутри до того, как его начали разбирать, можно увидеть благодаря волонтерскому проекту 360war.in.ua.

В ангарах Антонова также находится частично построенный второй экземпляр Ан-225.

20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна построить на его основе новый самолет "Мрия" , посвятив памяти погибших на войне пилотов.

Андрей Водяный
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Ан-225 Мрия антонов гостомель
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