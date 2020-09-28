В Государственном управлении делами рассказали, сколько тратят на авиаперелеты Зеленского

В 2018 на перелеты президента было потрачено 26 млн 592 тыс грн

Расходы на услуги по авиаперевозкам официальных делегаций во главе с президентом Владимиром Зеленским за период с 1 января по 25 сентября составили 11,9 млн грн. Об этом Укринформу сообщили в Государственном управлении делами.

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На зарубежные визиты израсходовано 6,8 млн грн (семь визитов), на внутригосударственные – 5,1 млн грн (23 визита).

Вместе с тем, в управлении сообщили, что на авиаперевозки президента в 2016 г было потрачено 31 млн 972 тыс грн; в 2017 – 29 млн 686 тыс грн; в 2018 – 26 млн 592 тыс грн.

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Вадим Ребрина

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