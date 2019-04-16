В ГПУ заявляют: покушение на Зеленского не готовилось

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

У правоохранительных органов нет информации о подготовке покушения на кандидата в президенты Владимира Зеленского, а задержанная возле поселка Иванковичи вооруженная группа готовила покушение на "одного известного криминального авторитета". Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Вчера, 15 апреля, в Киевской области задержали вооруженную группу. Во время задержания они оказывали сопротивление полиции. Заказчики подготовки покушения на криминального авторитета – пока не установлены.

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"В то же время, задержание проходило в лесу, рядом с дорогой, ведущий в поселок Иванковичи. Учитывая то, что многим СМИ известно, что именно в Иванковичах живет семья кандидата в президенты Украины В. Зеленского, отдельные средства массовой информации из-за сообщения одного из народных депутатов начали трактовать событие, как возможное покушение на него (Зеленского – ред.)", - пояснила Сарган, добавив, что правоохранительные органы эту версию отрицают.

Сейчас готовятся ходатайства об избрании меры пресечения для задержанных.

15 апреля в МВД заявили, что ожидают совершения отдельных провокаций во время дебатов кандидатов президенты Петра Порошенко и Зеленского, а также в день выборов.