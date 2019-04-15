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15.04.2019, 15:50

МВД о дебатах Порошенко-Зеленский: У кого-то может сорвать резьбу

МВД о дебатах Порошенко-Зеленский: У кого-то может сорвать резьбу - Фото
НСК Олимпийский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Независимо от того, состоятся дебаты кандидатов в президенты на НСК Олимпийский или нет, правоохранители к ним готовятся

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Министерство внутренних дел ожидает совершения отдельных провокаций во время дебатов кандидатов президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также в день выборов. Об этом на брифинге в понедельник, 15 апреля, сообщил советник министра внутренних дел Владимир Филенко.

"Нас ждут два сложных дня. Первый - это дебаты, если они состоятся на НСК Олимпийский. И это - день выборов", - отметил Филоненко.

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По его словам, у МВД "нет оснований утверждать о системной и большой подготовке к каким-то провокациям".

"Но мы готовы к тому, что могут быть отдельные проявления этих провокаций и незаконных действий. На фоне истерии, которая происходит сейчас в обществе, в связи с выборами (...) Возможно, что у кого-то из граждан Украины проявится то, что в народе называется сорвет резьбу. Отдельных провокаций мы ждем, мы к ним готовы. Они особенно опасны, потому их нельзя системно проанализировать", - заявил он.

Советник главы МВД Иван Стойко подчеркнул, что "будут дебаты (на стадионе) или нет - мы готовимся к ним".

Он добавил, что охрана правопорядка 19 апреля на НСК Олимпийский будет в таком же формате, как и 14 апреля, когда выступил только действующий президент.

Также он сказал, что во втором туре будет задействовано не меньше правоохранителей, чем во время первого тура.

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Ранее Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на НСК Олимпийский, куда шоумен позвал действующего президента, 14 апреля, потому что 19 апреля, в день, когда это хочет сделать Зеленский, дебаты, согласно закону, должны состояться в студии Суспільного. Зураб Аласания уточнил: для участия в передаче в 21:20 кандидаты могут присутствовать как в студии, "так и по телемосту с НСК Олимпийский, или парашютом из стратосферы".

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Согласно первому соцопросу по повторному голосованию от группы Рейтинг, среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко.

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Теги: порошенко, выборы, дебаты, мвд, олимпийский, Зеленский, нск
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