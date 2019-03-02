В Греции по запросу Украины задержали гражданина РФ - СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Греции по запросу Украины задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина. Об этом сообщает РИА Новости.

Его адвокат Яннис Рахиотис рассказал, что Калинина, которыой находился в служебной командировке, задержали в аэропорту Афин еще 28 февраля.

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По словам адвоката, прокурор решил отправить Калинина под стражу до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию.

Рахиотис утверждает, что Украина обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.

По мнению адвоката, дело является политическим.

Российское агентство сообщает, что россиянин до 2011 года был вице-президентом ТНК-ВР Коммерс в Украине, после чего уволился из компании.

5 января Федеральное бюро расследований США задержало на острове Сайпан на Северных Марианских островах россиянина Дмитрия Макаренко, которого обвиняют в участии в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию товаров военного назначения