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05.01.2019, 16:06

ФБР США задержало россиянина на острове в Тихом океане

ФБР США задержало россиянина на острове в Тихом океане - Фото
Фото: iStock Global Images/Ukraine

Россиянина Дмитрия Макаренко обвиняют в участии в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию товаров военного назначения

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Федеральное бюро расследований США задержало на острове Сайпан на Северных Марианских островах 72-летнего россиянина. Об этом сообщает Saipan Tribute.

Задержанный - Дмитрий Макаренко. Во Флориде в 2017 году его обвинили в участии в сговоре с целью незаконной отправки в Россию предметов военного назначения. 

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В МИД РФ подтвердили, что на островах был задержан гражданин России. Там утверждают, что россиянина задержали еще 29 декабря 2018 года и перевезли во Флориду. 

Москва требует от Вашингтона объяснить причины задержания. 

28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. Против него открыто уголовное дело. США потребовали от России немедленно освободить Уилана

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Теги: задержание, арест, россиянин, ФБР США, Сайпан, Дмитрий Макаренко
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