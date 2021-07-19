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В Грузии освободили осужденных украинских яхтсменов – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 10:45
В Грузии освободили осужденных украинских яхтсменов – Зеленский - Фото
Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

В Грузии освобождены украинские яхтсмены Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, осужденные по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии. Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

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"С ноября 2020-го мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", – заявил Зеленский.

Также освобожден гражданин Грузии украинского происхождения Михаил Батурин, сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на адвоката осужденных Беку Басилая.

По словам Басилая, Хомич, Дьяченко и Батурин были помилованы без ходатайства с их стороны, которое они отказывались подавать.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас занимает должность председателя исполнительного комитета реформ при Зеленском, заявил в Facebook, что Зеленский якобы отказался участвовать в трехстороннем саммите Украины, Грузии и Молдовы в Батуми сегодня, 19 июля 2021 года, и его самолет взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении яхтсменов.

LIGA.net запросила комментарий в МИД.

Оба украинца уже на свободе и находятся под защитой украинских дипломатов, заявил в Facebook глава МИД Дмитрий Кулеба. По словам министра, освобождение и снятие судимости с яхтсменов произошло благодаря договоренностии между Зеленским и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

СПРАВКА. 29 ноября 2020 года грузинские пограничники задержали экипаж яхты Insieme в территориальных водах Грузии. Сообщалось, что судно двигалось в сторону Турции и не планировало заходить в порты Грузии.

На яхте находились три человека: капитан Юрий Хомич, Владимир Дьяченко и гражданин Грузии Михаил Батурин.

В издании Думская задержание и арест моряков связывали с тем, что Батурин был сотрудником государственной службы охраны во времена президентства Михаила Саакашвили.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский Грузия михаил саакашвили владимир дьяченко Юрий Хомич Михаил Батурин
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