В Грузии освободили осужденных украинских яхтсменов – Зеленский

В Грузии освобождены украинские яхтсмены Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, осужденные по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии. Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"С ноября 2020-го мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", – заявил Зеленский.

Также освобожден гражданин Грузии украинского происхождения Михаил Батурин, сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на адвоката осужденных Беку Басилая.

По словам Басилая, Хомич, Дьяченко и Батурин были помилованы без ходатайства с их стороны, которое они отказывались подавать.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас занимает должность председателя исполнительного комитета реформ при Зеленском, заявил в Facebook, что Зеленский якобы отказался участвовать в трехстороннем саммите Украины, Грузии и Молдовы в Батуми сегодня, 19 июля 2021 года, и его самолет взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении яхтсменов.

LIGA.net запросила комментарий в МИД.

Оба украинца уже на свободе и находятся под защитой украинских дипломатов, заявил в Facebook глава МИД Дмитрий Кулеба. По словам министра, освобождение и снятие судимости с яхтсменов произошло благодаря договоренностии между Зеленским и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

СПРАВКА. 29 ноября 2020 года грузинские пограничники задержали экипаж яхты Insieme в территориальных водах Грузии. Сообщалось, что судно двигалось в сторону Турции и не планировало заходить в порты Грузии. На яхте находились три человека: капитан Юрий Хомич, Владимир Дьяченко и гражданин Грузии Михаил Батурин. В издании Думская задержание и арест моряков связывали с тем, что Батурин был сотрудником государственной службы охраны во времена президентства Михаила Саакашвили.

14 июля 2021 года Батумский суд в Грузии приговорил Хомича, Дьяченко и Батурина к четырем годам лишения свободы.

Сегодня, 19 июля, Зеленский посетит Грузию, где пройдет саммит глав государств Ассоциированного трио – Украины, Грузии и Молдовы.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.