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Саммит нового блока. Зеленский летит в Батуми на встречу с Санду и президентом Грузии

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19.07.2021, 08:33
Саммит нового блока. Зеленский летит в Батуми на встречу с Санду и президентом Грузии - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 19 июля, президент Владимир Зеленский летит в Батуми, где в рамках нового блока Ассоциированное трио встретится с президентами Молдовы Майей Санду и Грузии – Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как сообщается, во время визита лидеры положат начало формату Ассоциированного трио на уровне президентов. В мае этот блок был создан на уровне министров иностранных дел.

Отмечается, что Зеленский, Санду и Зурабишвили подпишут декларацию саммита Ассоциированного трио, а также проведут совместную встречу с президентом Европейского совета ЕС Шарлем Мишелем.

Кроме того, лидеры трех стран и Мишель будут участвовать в Батумской международной конференции.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский саммит майя санду Саломе Зурабишвили Шарль Мишель ассоциированное трио
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