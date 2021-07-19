Саммит нового блока. Зеленский летит в Батуми на встречу с Санду и президентом Грузии

Сегодня, 19 июля, президент Владимир Зеленский летит в Батуми, где в рамках нового блока Ассоциированное трио встретится с президентами Молдовы Майей Санду и Грузии – Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как сообщается, во время визита лидеры положат начало формату Ассоциированного трио на уровне президентов. В мае этот блок был создан на уровне министров иностранных дел.

Отмечается, что Зеленский, Санду и Зурабишвили подпишут декларацию саммита Ассоциированного трио, а также проведут совместную встречу с президентом Европейского совета ЕС Шарлем Мишелем.

Кроме того, лидеры трех стран и Мишель будут участвовать в Батумской международной конференции.

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Марк Сировой

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