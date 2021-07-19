Саммит нового блока. Зеленский летит в Батуми на встречу с Санду и президентом Грузии
Сегодня, 19 июля, президент Владимир Зеленский летит в Батуми, где в рамках нового блока Ассоциированное трио встретится с президентами Молдовы Майей Санду и Грузии – Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Как сообщается, во время визита лидеры положат начало формату Ассоциированного трио на уровне президентов. В мае этот блок был создан на уровне министров иностранных дел.
Отмечается, что Зеленский, Санду и Зурабишвили подпишут декларацию саммита Ассоциированного трио, а также проведут совместную встречу с президентом Европейского совета ЕС Шарлем Мишелем.
Кроме того, лидеры трех стран и Мишель будут участвовать в Батумской международной конференции.
- В мае 2021 года Украина, Грузия и Молдова основали новый блок – Ассоциированное трио. Страны будут усиленно сотрудничать для европейской интеграции.
- Зеленский встречался с Санду в Киеве в январе 2021-го. В середине июля партия Санду получила монобольшинство на выборах в парламент, позже президент Молдовы внесла Украину в список приоритетов внешней политики.
- В конце июня Зеленский встретился с Зурабишвили в Киеве. Президент Грузии заявила, что две страны потеряли некоторое время, но отношения улучшаются – и время переходить к конкретике.
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