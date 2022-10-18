В ГУР пояснили вероятность антипутинского переворота в России

В Кремле есть рационально мыслящие люди, понимающие всю тяжесть ситуации, в которую загнал Россию Кремль во главе с диктатором Владимиром Путиным, но сами они не станут инициаторами каких-либо перемен. Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

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По словам Черняка, "сейчас никакой переворот в России невозможен", поскольку в Кремле все "заинтересованы в сохранении существующего положения". Но даже сознательные функционеры, которые понимают всю критичность ситуации для России, сами никогда не станут рупором каких-либо сдвигов.

"Те, кто придерживается другого мнения, – их либо уничтожают, либо они слишком запуганы, чтобы идти на какие-то кардинальные действия", – сказал Черняк.

В то же время, сказал представитель ГУР, в России может "подняться улица", но это произойдет только тогда, когда количество ликвидированных на войне россиян будет исчисляться сотнями тысяч.

"Люди могут жить в нищете, но все равно не пойдут против своего царя. А вот когда будут сотни тысяч трупов – это уже будет другая ситуация", – сказал Черняк.

Именно начала уличной активности, по его мнению, ждут "сознательные и адекватные" люди в России, которые понимают, что "их страну ждет крах" и тесно сотрудничают с ГУР.

"Во всех структурах (России. – Ред.) есть люди, готовые присоединиться к этому процессу. Когда их "корабль" действительно пойдет ко дну, найдется немало тех, кто открестится от Путина", – считает Черняк.

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Сергій Бережний

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