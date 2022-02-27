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В Харьков заехала техника врага. И часть уже горит. Идут бои

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 07:44
В Харьков заехала техника врага. И часть уже горит. Идут бои - Фото
Джерело: SPRAVDI
дополнено

В Харьков заехала техника оккупантов. Идут уличные бои. Информацию подтвердили в областном Департаменте гражданской защиты. Также советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Совершился прорыв легкой техники российского врага в город Харьков. В том числе и центральную часть города", – пишет Геращенко.

Техника оккупантов попала в город из района Алексеевки.

Уже есть информация о первых потерях оккупантов в этом бою.

В Харьков заехала техника врага. И часть уже горит. Идут бои

Геращенко пишет, что идут бои на Алексеевке в Центре и в районе Гидропарка. Также технику заметили на Саперной.

ВСУ можно помочь коктейлями Молотова.

Дополнено:

"В Харькове разбили еще одну колонну российско-фашистских оккупантов! Русня сдаётся в плен или разбегается после первых же выстрелов как крысы. Прячутся по подъездам, чердакам и подвалам", – пишет Геращенко.

Также появились кадры пустой русской техники. Пишут, что противник бросает машины и бежит здаваться местным.

В Харьков заехала техника врага. И часть уже горит. Идут бои

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Катерина Амеліна
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Харьков война с россией
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