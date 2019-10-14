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В Харькове на День защитника вышли четыре тысячи человек: фото

В Харькове на День защитника вышли четыре тысячи человек: фото - Фото
Фото: hromadske.ua
14.10.2019, 18:19

На акции звучали лозунги "Нет капитуляции, только победа", "Одна, единая, соборная Украина"

В Харькове в марше ко Дню защитника Украины приняли участие около четырех тысяч человек. Об этом сообщает корреспондентка hromadske.

Активисты прошли от площади Конституции к памятника Тарасу Шевченко, где почтили погибших в Донбассе минутой молчания.

На акции звучали лозунги "Нет капитуляции, только победа", "Одна, единая, соборная Украина" и "Герои не умирают, умирают враги".

Также участники акции выразили свое несогласие с формулой Штайнмайера.

В это время в Киеве проходит марш ко Дню защитника Украины, а также в честь 77-летней годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА), участники выступают против политики президента Владимира Зеленского в отношении разрешения конфликта в Донбассе.

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