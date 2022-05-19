В Харькове свалили памятник Александру Невскому – видео

В Харькове в четверг повалили памятник князю Александру Невскому, который является одной из топовых фигур российской истории. Об этом сообщил член Харьковского антикоррупционного центра и депутат Чугуевского городского совета Дмитрий Дробот.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня в Харькове снесли памятник Александру Невскому. Как и памятник Жукову, снесли его наши военные", – написал он в Facebook.

Памятник демонтировали с помощью грузовика. После того как машина тронулась, памятник упал и у Невского откололась голова. Вместе с ней отлетела часть постамента – плита с надписью "Александр Невский".

Памятник Александру Невскому в Харькове построили в 2004 году. Он стоял в сквере на пересечении Салтовского шоссе и на улице Академика Павлова. Александр Невский – правнук основателя Москвы Юрия Долгорукого. Прославился благодаря победам в Невской битве и битве на Чудском озере. Канонизирован Русской православной церковью.

Месяц назад в Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.