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В Харькове демонтировали памятник Жукову: видео

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 12:30
В Харькове демонтировали памятник Жукову: видео - Фото
Постамент памятника Жукову в Харькове (Фото: t.me/hueviykharkiv)

В Харькове в воскресенье был демонтирован памятник советскому маршалу Георгию Жукову, сообщил председатель харьковской областной организации партии Национальный корпус Константин Немичев.

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"Жуков – чудовище, виновное в смертях 400 000 украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах. Все эти преступления сегодня актуальны для российской армии, как никогда", – написал он в соцсетях, опубликовав видео демонтажа памятника.

По его словам, памятник был демонтирован бойцами связанного с Нацкорпусом харьковского подразделения Kraken. Немичев – командир этого подразделения.

Георгий Жуков – советский военачальник, руководил операциями во времена Второй мировой войны. После войны стал первым заместителем министра обороны СССР, а с 1955 по 1957 год возглавлял ведомство. В 1957 году его исключили из Центрального комитета Компартии СССР, сняли со всех постов в армии и отправили в отставку.
Андрей Водяный
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Харьков памятник жукову
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