В Харькове демонтировали памятник Жукову: видео

В Харькове в воскресенье был демонтирован памятник советскому маршалу Георгию Жукову, сообщил председатель харьковской областной организации партии Национальный корпус Константин Немичев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Жуков – чудовище, виновное в смертях 400 000 украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах. Все эти преступления сегодня актуальны для российской армии, как никогда", – написал он в соцсетях, опубликовав видео демонтажа памятника.

По его словам, памятник был демонтирован бойцами связанного с Нацкорпусом харьковского подразделения Kraken. Немичев – командир этого подразделения.

Георгий Жуков – советский военачальник, руководил операциями во времена Второй мировой войны. После войны стал первым заместителем министра обороны СССР, а с 1955 по 1957 год возглавлял ведомство. В 1957 году его исключили из Центрального комитета Компартии СССР, сняли со всех постов в армии и отправили в отставку.

2 июня 2019 во время одного из митингов в Харькове уже сносили памятник Жукову, но городские власти его быстро поставили на место.

В мае 2021 и.о. мэра Харькова Игорь Терехова говорил, что памятник Жукову в Харькове "стоял, стоит и будет стоять".

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.