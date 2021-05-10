"Стоял, стоит и будет стоять". И.о. мэра Харькова заявил, что памятник Жукову не уберут

Памятник маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове не будет демонтирован, а проспект в городе продолжит носить его имя. Об этом заявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

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"Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая", – сказал Терехов в поздравительной речи в честь годовщины завершения Второй мировой войны.

СПРАВКА. Георгий Жуков – советский военачальник, руководил операциями во времена Второй мировой войны. После войны стал первым замом министра обороны СССР, а с 1955 по 1957 год возглавлял ведомство. В 1957-м исключен из Центрального комитета Компартии СССР, снят со всех постов в армии и отправлен в отставку.

2 июня 2019-го в Харькове протестующие начали демонтировать памятник Жукову. Полиция попыталась разогнать участников акции, а Кернес пообещал памятник восстановить и через неделю сделал это.

Харьковский горсовет трижды переименовывал проспект Григоренко в честь Жукова. Это решение оспаривалось в суде. 18 июня 2020-го Харьковский окружной админсуд признал переименование противоправным, а 15 февраля 2021-го Второй апелляционный админсуд отклонил апелляцию горсовета.

Наталия Медведева

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