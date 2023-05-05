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В Харькове задержан известный иностранный пророссийский блогер – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 19:51
В Харькове задержан известный иностранный пророссийский блогер – СБУ - Фото
Гонсало Лира (скриншот с видео)

Служба безопасности задержала в Харькове иностранного блогера, который, по данным следствия, публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о войне в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По словам источников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о латиноамериканце Гонсало Лире, пророссийском блогере, который "выдает себя за журналиста".

По данным СБУ, фигурант имеет гражданство одной из стран Латинской Америки, но уже несколько лет проживает в Харькове.

После начала полномасштабного вторжения блогер одним из первых поддержал российских захватчиков и героизировал их военные преступления. Также он занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и сил обороны Украины, утверждают в СБУ.

"Задокументировано, что весной прошлого года он лично снимал провокативные видео, в которых пытался фиксировать лица украинских защитников и оскорблял их", – говорится в сообщении.

Свои стримы блогер публиковал на двух собственных каналах в YouTube и Telegram с общей аудиторией почти 300 000 подписчиков.

Кроме того, в своих комментариях он отрицал факты российских ракетных ударов по украинским городам и массовые убийства россиянами мирных людей, отметили в СБУ.

Там сообщили, что во время обысков по адресу жительства фигуранта обнаружены мобильные телефоны и компьютер с доказательствами незаконной деятельности. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступных действий иностранного блогера.

Сейчас ему сообщено о подозрении в изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенном повторно.

Суд избрал Гонсало Лире меру пресечения – содержания под стражей.

Источник LIGA.net отметил, что его "включки" и "видосики" активно тиражируют российские пропагандистские СМИ. "Он постоянно цитируется российскими медиа и очень точно дополняет картину лжи, которую формирует кремль", – сказал собеседник.

Об исчезновении в Харькове "известного режиссера, писателя и видеоблогера" Гонсало Лиры написал в Twitter МИД РФ. Там выразили надежду, что с ним "все хорошо".

  • В апреле СБУ задержала в Хмельницком пророссийского пропагандиста, который помогал агрессору в войне против Украины, входил в пул политических пиарщиков бывшего нардепа Виктора Медведчука . По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об Алексее Куракине.
Вадим Ребрина
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