В Харьковской области автомобиль подорвался на мине, погибли четыре человека – ОВА
02.03.2023, 14:47
Олег Синегубов (Фото: ОП)
Сегодня, 2 марта, в Харьковской области на мине подорвался автомобиль, погибли четыре человека. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Синегубов подчеркнул, что в Харьковской области остается очень высокой минная опасность, посещение лесов до полного разминирования может стоить жизни.
Он сообщил, что на территории Изюмского лесного хозяйства возле села Спивакивка работник этого хозяйства и еще трое мужчин, ехавших с ним на автомобиле, подорвались на противотанковой мини.
"Все четверо мужчин 21-го, 39-ти, 43-х и 54-х лет погибли на месте", – написал глава Харьковской ОВА.
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