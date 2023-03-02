В Харьковской области автомобиль подорвался на мине, погибли четыре человека – ОВА

Сегодня, 2 марта, в Харьковской области на мине подорвался автомобиль, погибли четыре человека. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов подчеркнул, что в Харьковской области остается очень высокой минная опасность, посещение лесов до полного разминирования может стоить жизни.

Он сообщил, что на территории Изюмского лесного хозяйства возле села Спивакивка работник этого хозяйства и еще трое мужчин, ехавших с ним на автомобиле, подорвались на противотанковой мини.

"Все четверо мужчин 21-го, 39-ти, 43-х и 54-х лет погибли на месте", – написал глава Харьковской ОВА.

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Наталія Медведєва

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