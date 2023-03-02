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В Харьковской области автомобиль подорвался на мине, погибли четыре человека – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 14:47
В Харьковской области автомобиль подорвался на мине, погибли четыре человека – ОВА - Фото
Олег Синегубов (Фото: ОП)

Сегодня, 2 марта, в Харьковской области на мине подорвался автомобиль, погибли четыре человека. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов подчеркнул, что в Харьковской области остается очень высокой минная опасность, посещение лесов до полного разминирования может стоить жизни. 

Он сообщил, что на территории Изюмского лесного хозяйства возле села Спивакивка работник этого хозяйства и еще трое мужчин, ехавших с ним на автомобиле, подорвались на противотанковой мини.

"Все четверо мужчин 21-го, 39-ти, 43-х и 54-х лет погибли на месте", – написал глава Харьковской ОВА.

Читайте также: В Изюме семь подростков подорвались на мине. Все ранены – глава Харьковской ОВА

Наталія Медведєва
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изюм мины война харьковская область олег синегубов
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