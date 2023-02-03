В Изюме семь подростков подорвались на мине. Все ранены – глава Харьковской ОВА
Сегодня, 3 февраля, в Изюме семь подростков пострадали от взрыва мины ПФМ-1 "Лепесток", все дети получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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По информации Синегубова, инцидент произошел около 20:00.
В Изюме семь подростков (трое юношей и четверо девушек) 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "Лепесток".
"Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала. В результате взрыва все дети получили осколочные ранения", – написал глава ОВА.
Синегубов добавил, что состояние пострадавших удовлетворительное, но пятерых из них госпитализировали.
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