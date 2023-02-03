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В Изюме семь подростков подорвались на мине. Все ранены – глава Харьковской ОВА

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 22:35
В Изюме семь подростков подорвались на мине. Все ранены – глава Харьковской ОВА - Фото
Мина ПФМ-1 "Лепесток" (скриншот видео)

Сегодня, 3 февраля, в Изюме семь подростков пострадали от взрыва мины ПФМ-1 "Лепесток", все дети получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По информации Синегубова, инцидент произошел около 20:00. 

В Изюме семь подростков (трое юношей и четверо девушек) 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "Лепесток".

"Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала. В результате взрыва все дети получили осколочные ранения", – написал глава ОВА.

Синегубов добавил, что состояние пострадавших удовлетворительное, но пятерых из них госпитализировали.

  • 13 января в Польше заявили, что мины-ловушки против мирного населения – военное преступление России.

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Наталія Медведєва
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дети мины изюм
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