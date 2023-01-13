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13.01.2023, 18:03

Спецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление России

Цей матеріал також доступний українською
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Спецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление России
Спецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление России
Спецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление РоссииСпецслужбы Польши: Мины-ловушки против мирного населения – военное преступление России

Фотографии показывают, что россияне намеренно закладывают гранаты и ставят мины-ловушки против мирных жителей в Украине. Об этом написал в Twitter заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

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Он написал, что расставленные россиянами взрывоопасные ловушки находили в игрушках, холодильниках, парках, мебели.

Такие действия направлены на создание угроз мирному населению и для запугивания общества, считает Жарын.

"Это еще одно военное преступление России", – отметил он, добавив, что "Россия – государство-террорист".

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Теги: взрывоопасные устройства, военные преступления, мины, растяжки, станислав жарын, государство-террорист
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