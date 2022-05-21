В Харьковской области жители одного из районов похоронили подполковника армии оккупантов

В Золочевском районе Харьковской области полиция нашла шесть могил российских оккупантов. В одной из них оказался подполковник российской армии. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Он рассказал, что в полицию поступили сообщения о безымянных могилах в одном из населенных пунктов района. Они были обнаружены на разных улицах.

Полицейские вскрыли захоронения для установления лиц и передачи тел в соответствии с международными процедурами.

Всего, по словам Болвинова, из земли достали шесть трупов в форменной одежде ВС РФ. Среди них – тело подполковника Герасимова В.С..

"Когда мы допросили местных жителей, мы узнали, что это захоронили местные, потому что это "по православному", – написал представитель полиции.

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Вадим Ребрина

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