РФ только сейчас начала думать о том, чтобы забирать свои трупы из Украины – Зеленский
Россияне только сейчас начали думать о том, чтобы забирать тела своих погибших солдат из Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью, приуроченному к третьей годовщине инаугурации.
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Президент подчеркнул, что в РФ не ценят жизни своих военных и безразлично бросают погибших на поле боя, "им было все равно".
"Недавно мне только сказали, что они уже думают о том, чтобы забирать трупы. Представьте себе... Когда началась война... Они просто делали вид, что нет никаких трупов. Потом уже, когда начали признавать, они брали немного. Сейчас только они начинают думать о том, чтобы забрать. Мы подключали и ООН, и Красный Крест, мы говорили: мешки заберите. Горы, горы трупов их военных", – сказал Зеленский.
- По данным Генштаба ВСУ, за 86 дней полномасштабной войны потери россиян составили 28 850 человек убитыми.
- Украинская сторона неоднократно сообщала об отказе РФ забирать свои трупы из Украины.
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