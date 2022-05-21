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Вчера Силы обороны Украины уничтожили 15 российских танков и сбили вертолет: сводка потерь

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 10:49
Вчера Силы обороны Украины уничтожили 15 российских танков и сбили вертолет: сводка потерь - Фото
Уничтоженный российский танк Т-90М Прорыв в Украине (скриншот видео)

Украинские Силы обороны уничтожили 150 российских оккупантов, 15 танков и один вертолет за минувшие сутки. Армия РФ утратила 28 850 солдат с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери оккупантам украинские защитники вчера нанесли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 21 мая армия России утратила:

личного состава – около 28 850 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1278 (+15) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26);

артиллерийских систем – 596 (0);

РСЗО – 201 (+1);

средств ПВО – 93 (0);

самолетов – 204 (+0);

вертолетов – 169 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2);

крылатых ракет – 104 (+1);

кораблей/катеров – 13 (0);

автомобильной техники и автоцистерн –  2178 (+16);

спецтехники – 43 (0).

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Марк Сировой
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ВСУ танки убитые потери армия рф генштаб войска россии
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