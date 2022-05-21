Вчера Силы обороны Украины уничтожили 15 российских танков и сбили вертолет: сводка потерь
Украинские Силы обороны уничтожили 150 российских оккупантов, 15 танков и один вертолет за минувшие сутки. Армия РФ утратила 28 850 солдат с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Наибольшие потери оккупантам украинские защитники вчера нанесли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 21 мая армия России утратила:
личного состава – около 28 850 (+150) человек ликвидировано;
танков ‒ 1278 (+15) единиц;
боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26);
артиллерийских систем – 596 (0);
РСЗО – 201 (+1);
средств ПВО – 93 (0);
самолетов – 204 (+0);
вертолетов – 169 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2);
крылатых ракет – 104 (+1);
кораблей/катеров – 13 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 2178 (+16);
спецтехники – 43 (0).
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