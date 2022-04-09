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В Харьковской области оккупанты глушат мобильную связь — сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 18:55

В Харьковской области российские оккупанты осуществляют радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи для скрытого передвижения своих подразделений по территории области. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 9 апреля.

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Противник продолжает частично блокировать Харьков. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области РФ в Шевченковский район Харьковской области перемещено две батальонные тактические группы противника.

Враг продолжает готовится к наступательным действиям на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

На Донецком направлении противник продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошковского, Степного и Марьинки.

Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе Изюма. Остается высокой вероятность диверсий диверсионно-разведывательных групп на объектах транспортной инфраструктуры.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.

На Южнобужском направлении оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.

Украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска на отдельных направлениях, отметили в Генштабе.

Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ война
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