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В Харьковской области оккупанты прячут военную технику в полях возле сел – местная власть

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 04:21
В Харьковской области оккупанты прячут военную технику в полях возле сел – местная власть - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

В Харьковской области российские оккупанты прячут военную технику в полях возле сел. Об этом сообщает Боровский поселковый совет, территория громады которого временно оккупирована россиянами.

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Как отмечается, с 8 мая наблюдается массовый выход войск РФ с территории Боровой и Богуславки в направлении Купянска.

"В то же время, по данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин. В полях близ сел замаскирована вражеская техника", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для мирных жителей такое сосредоточение вражеских войск несет значительные угрозы безопасности.

"Также опасно сейчас посещать леса, посадки, в том числе в местах, где находились российские военные. Там могут быть мины и растяжки", – предупреждают жителей.

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Наталия Медведева
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харьковская область контрнаступление
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