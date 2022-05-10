В Харьковской области оккупанты прячут военную технику в полях возле сел – местная власть

В Харьковской области российские оккупанты прячут военную технику в полях возле сел. Об этом сообщает Боровский поселковый совет, территория громады которого временно оккупирована россиянами.

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Как отмечается, с 8 мая наблюдается массовый выход войск РФ с территории Боровой и Богуславки в направлении Купянска.

"В то же время, по данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин. В полях близ сел замаскирована вражеская техника", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для мирных жителей такое сосредоточение вражеских войск несет значительные угрозы безопасности.

"Также опасно сейчас посещать леса, посадки, в том числе в местах, где находились российские военные. Там могут быть мины и растяжки", – предупреждают жителей.

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Наталия Медведева

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