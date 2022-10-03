В Харьковской области разминировать территорию будет помогать робот "Бобер": фото, видео

Саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям получили роботизированный комплекс для проведения разведки и дистанционного разминирования Superdroid Robots "Мастиф". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Комплекс был представлен саперам при поддержке Соединенного американского украинского вспомогательного комитета. Спасатели дали ему шутливое имя "Бобер".

Пиротехники, работающие в составе сводного отряда ГСЧС в районе Балаклеи, продемонстрировали возможности робота. Сначала саперы с помощью дронов обнаруживают растяжки, противотанковые и противопехотные мины, а затем, используя робота, будут их уничтожать, рассказали в ведомстве.

Комплекс был доставлен из США. Средства на него собрали украинцы в Соединенных Штатах.

Активисты чешского движения Dárek pro Putina (подарок для Путина) собрали 33 млн крон ($1,3 млн) на танк Т-72 AVANGER для Вооруженных Сил Украины. Они окрестили его Томаш.

Вадим Ребрина

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