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В Харьковской области разминировать территорию будет помогать робот "Бобер": фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 16:02
В Харьковской области разминировать территорию будет помогать робот
Фото: ГСЧС

Саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям получили роботизированный комплекс для проведения разведки и дистанционного разминирования Superdroid Robots "Мастиф". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Комплекс был представлен саперам при поддержке Соединенного американского украинского вспомогательного комитета. Спасатели дали ему шутливое имя "Бобер".

В Харьковской области разминировать территорию будет помогать робот "Бобер": фото, видео

Пиротехники, работающие в составе сводного отряда ГСЧС в районе Балаклеи, продемонстрировали возможности робота. Сначала саперы с помощью дронов обнаруживают растяжки, противотанковые и противопехотные мины, а затем, используя робота, будут их уничтожать, рассказали в ведомстве.

В Харьковской области разминировать территорию будет помогать робот "Бобер": фото, видео

В Харьковской области разминировать территорию будет помогать робот "Бобер": фото, видео

Комплекс был доставлен из США. Средства на него собрали украинцы в Соединенных Штатах.

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Вадим Ребрина
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