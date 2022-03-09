Оккупанты продолжают бомбить Харьковщину: целят в облэнерго и ТЭЦ

В Харьковской области вражеские войска продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры и жилье мирного населения, сообщает полиция области.

За прошедшие сутки зафиксировано несколько попаданий в облэнерго, где расположены основные подстанции, а также попытки повреждения ТЭЦ-5. Из-за последствий бомбардировок из одного дома в Харькове эвакуировали 150 человек, из другого – около 200.

Критическая ситуация в городе Изюме. За отказ сдаться русские оккупанты осаждают город и уничтожают его.

По состоянию на утро 9 марта оперативная обстановка в Харьковской области остается напряженной. Исходя из географии авиаударов, в опасности находятся все граждане, независимо проживают ли они в крупном мегаполисе или в частном доме где-то в далеком селе.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам в случае обстрелов обязательно соблюдать меры безопасности, не нарушать требования комендантского часа, иметь при себе документы, лекарства, предметы первой необходимости. При обнаружении подозрительного предмета необходимо обращаться в полицию или к спасателям по номерам 102 и 101. Для фиксации и реагирования работает чат-бот @Kharkiv102_bot.

Ранее оккупанты ударили по селу под Харьковом: погибли два человека, в том числе ребенок.

Дмитрий Смирнов

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