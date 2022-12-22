В Херсоне коллаборантка угрожала людям расстрелом за отказ идти на псевдореферендум – СБУ
Служба безопасности заявила о задержании в Херсоне коллаборантки, которая угрожала людям расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как отмечается, подозреваемая была разоблачена и задержана в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.
По данным СБУ, жительница Херсона входила в состав местного отделения запрещенной Партии регионов, а после захвата города, добровольно пошла на сотрудничество с врагом.
Подозреваемая получила российский паспорт и "назначение" в оккупационную администрацию – возглавила созданную агрессором "участковую избирательную комиссию", выяснили сотрудники СБУ.
"Коллаборантка выполняла задачи Москвы по организации и проведению незаконного референдума во временно захваченной части юга Украины", – сообщили в спецслужбе.
По информации СБУ, подозреваемая лично обходила дома украинцев и требовала поставить нужную "отметку в бюллетенях". В случае отказа звала российских оккупантов, они врывались в дома граждан и угрожали расстрелом.
Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по статьям о коллаборационизме, участии в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории.
Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
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