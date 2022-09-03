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В Херсоне разрушена база отдыха, которую Сальдо отдал под размещение россиян – видео

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 17:58
В Херсоне разрушена база отдыха, которую Сальдо отдал под размещение россиян – видео - Фото
Фото - скриншот с видео

Во временно оккупированном Херсоне разрушена база отдыха "Затерянный мир", которую коллаборант Владимир Сальдо предоставил под размещение военных РФ. Об этом сообщает местное издание "Мост".

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Разрушение комплекса подтверждают российские пропагандистские медиа, которые утверждают, что пострадала "гражданская инфраструктура".

  

В местных интернет-пабликах пишут, что после взрывов в значительной части города у оккупантов исчезла мобильная связь, сообщает "Мост".

Telegram-каналы распространяют видео разрушенной базы отдыха. 

Никаких подтверждений, что комплекс был уничтожен ударом ВСУ, в настоящее время нет. 

  • 2 сентября в районе временно оккупированного Херсона зафиксирован "прилет" недалеко от Антоновского железнодорожного моста — там поднимаются клубы дыма.
Сергій Бережний
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оккупанты Херсон владимир сальдо
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