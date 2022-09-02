В районе временно оккупированного Херсона зафиксирован прилет в районе Антоновского железнодорожного моста — там поднимаются клубы дыма. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

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По сообщениям местных жителей, прилет был по переправе российских оккупантов в районе моста, также отмечается, что, возможно, попадание было в склад боеприпасов противника.

Над районом моста поднимаются клубы черного дыма.

Ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты не могут подтягивать резервы во временно оккупированную Херсонскую область, так как их логистика подорвана.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

В оперативном командовании "Юг" не стали подтверждать информацию канала CNN о якобы освобождении четырех поселков в Херсонской области в ходе наступления Вооруженных Сил Украины.

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Дмитро Гриниченко

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