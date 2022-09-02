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В Херсоне прилет в районе Антоновского ж/д моста. Поднимаются клубы дыма — фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 13:55
Прилеты в районе моста в Херсоне (Фото: скриншот с видео)
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В районе временно оккупированного Херсона зафиксирован прилет в районе Антоновского железнодорожного моста — там поднимаются клубы дыма. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

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По сообщениям местных жителей, прилет был по переправе российских оккупантов в районе моста, также отмечается, что, возможно, попадание было в склад боеприпасов противника.

Над районом моста поднимаются клубы черного дыма.

Ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты не могут подтягивать резервы во временно оккупированную Херсонскую область, так как их логистика подорвана.

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Дмитро Гриниченко
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война Херсон наступление ВСУ мосты через Днепр
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