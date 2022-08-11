UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсонской области рухнули опоры ЛЭП от Запорожской АЭС в Крым - Хлань

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 16:07
В Херсонской области рухнули опоры ЛЭП от Запорожской АЭС в Крым - Хлань - Фото
Сергей Хлань (Фото - скриншот из видео)

Вчера оккупанты заявили о планах подключить Запорожскую АЭС к энергосистеме России, а сегодня между Каховкой и Чаплинкой рухнули опоры линии электропередачи. Об этом "совпадении" сообщил советник Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Хланя, повреждены опоры именно той линии, которая должна была связать захваченную россиянами Запорожскую АЭС с временно оккупированным Крымом. 

"Если послушать оккупантов, то в аварии виноваты "хлопок" или "усталость металла", но мы же понимаем, что опоры падают, потому что так нужно", – сказал Хлань.

9 августа в Энергоатоме заявили, что Россия начала переподключение Запорожской АЭС к Крыму.

Сегодня генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить боевые действия вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС и заявил, что ее нельзя использовать в рамках "какой-либо военной операции". 

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Несмотря на оккупацию, она пока работает в объединенной энергосистеме Украины.
  • В случае подключения ЗАЭС к российской энергосистеме Украина потеряет 6 ГВт мощностей (почти половину всех ядерных мощностей Украины), генерирующих самую дешевую электроэнергию среди всех видов генерации.
  • Еще в марте должностные лица Украины сравнивали возможность присоединения ЗАЭС к Крыму с "запуском космической ракеты в космос с помощью катапульты".
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
авария Херсонская область лэп Запорожская АЭС сергей хлань
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 