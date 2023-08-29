В Херсонской области три человека погибли, подорвавшись на российских минах

Сегодня, 29 августа, в Херсонской области три человека погибли в результате подрыва на российских минах. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Сегодня российская взрывчатка оборвала жизнь троих жителей Херсонщины", – написал Прокудин.

По его информации, 43-летний тракторист погиб в поле возле Новопетровки из-за детонации взрывоопасного предмета, оставленного оккупантами.

В поле возле села Садовое смертельные ранения получили еще двое мужчин, 51 и 28 лет, которые наткнулись на российские мины, сообщил глава ОВА.

2 августа сообщалось, что в Харькове разработали первую отечественную машину для подготовки почвы к разминированию.

23 августа стало известно, что британская Mines Advisory Group займется разминированием украинских энергообъектов.

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