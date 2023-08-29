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В Херсонской области три человека погибли, подорвавшись на российских минах

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 22:24
В Херсонской области три человека погибли, подорвавшись на российских минах - Фото
Фото: LIGA.net

Сегодня, 29 августа, в Херсонской области три человека погибли в результате подрыва на российских минах. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Сегодня российская взрывчатка оборвала жизнь троих жителей Херсонщины", – написал Прокудин.

По его информации, 43-летний тракторист погиб в поле возле Новопетровки из-за детонации взрывоопасного предмета, оставленного оккупантами.

В поле возле села Садовое смертельные ранения получили еще двое мужчин, 51 и 28 лет, которые наткнулись на российские мины, сообщил глава ОВА.

Читайте также: Разминирование полей. Почему аграрии сами ищут мины

Наталья Медведева
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Херсонская областьминыразминирование
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