В Херсонской области три человека погибли, подорвавшись на российских минах
29.08.2023, 22:24
Фото: LIGA.net
Сегодня, 29 августа, в Херсонской области три человека погибли в результате подрыва на российских минах. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
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"Сегодня российская взрывчатка оборвала жизнь троих жителей Херсонщины", – написал Прокудин.
По его информации, 43-летний тракторист погиб в поле возле Новопетровки из-за детонации взрывоопасного предмета, оставленного оккупантами.
В поле возле села Садовое смертельные ранения получили еще двое мужчин, 51 и 28 лет, которые наткнулись на российские мины, сообщил глава ОВА.
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