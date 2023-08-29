На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах

Сьогодні, 29 серпня, на Херсонщині троє людей загинули внаслідок підриву на російських мінах. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Сьогодні російська вибухівка обірвала життя трьох жителів Херсонщини", – написав Прокудін.

За його інформацією, 43-річний тракторист загинув у полі біля Новопетрівки через детонацію вибухонебезпечного предмета, залишеного окупантами.

У полі біля села Садове смертельні поранення отримали ще двоє чоловіків, 51 та 28 років, які натрапили на російські міни, повідомив голова ОВА.

2 серпня повідомлялося, що у Харкові розробили першу вітчизняну машину для підготовки ґрунту до розмінування.

23 серпня стало відомо, що британська Mines Advisory Group займеться розмінуванням українських енергооб'єктів.

Також читайте: Розмінування полів. Чому аграрії самі шукають міни

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.