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На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 22:24
На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах - Фото
Фото: LIGA.net

Сьогодні, 29 серпня, на Херсонщині троє людей загинули внаслідок підриву на російських мінах. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Сьогодні російська вибухівка обірвала життя трьох жителів Херсонщини", – написав Прокудін.

За його інформацією, 43-річний тракторист загинув у полі біля Новопетрівки через детонацію вибухонебезпечного предмета, залишеного окупантами.

У полі біля села Садове смертельні поранення отримали ще двоє чоловіків, 51 та 28 років, які натрапили на російські міни, повідомив голова ОВА.

Також читайте: Розмінування полів. Чому аграрії самі шукають міни

Наталія Медведєва
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