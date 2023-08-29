На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах
29.08.2023, 22:24
Фото: LIGA.net
Сьогодні, 29 серпня, на Херсонщині троє людей загинули внаслідок підриву на російських мінах. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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"Сьогодні російська вибухівка обірвала життя трьох жителів Херсонщини", – написав Прокудін.
За його інформацією, 43-річний тракторист загинув у полі біля Новопетрівки через детонацію вибухонебезпечного предмета, залишеного окупантами.
У полі біля села Садове смертельні поранення отримали ще двоє чоловіків, 51 та 28 років, які натрапили на російські міни, повідомив голова ОВА.
- 2 серпня повідомлялося, що у Харкові розробили першу вітчизняну машину для підготовки ґрунту до розмінування.
- 23 серпня стало відомо, що британська Mines Advisory Group займеться розмінуванням українських енергооб'єктів.
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