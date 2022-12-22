В Херсонской области взорвали гауляйтера Штепу – росСМИ

Российские пропагандисты сообщают о смерти гауляйтера поселка Любимовка Херсонской области Андрея Штепы в результате взрыва автомобиля. Эту информацию подтвердил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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По предварительной информации Хланя, коллаборант был взорван в Новой Каховке. Депутат говорит, что местным жителям Штепа более известен по прозвищу Шнырь.

"Я думаю, по самому прозвищу "Шнырь" понятно, кто этот коллаборант, который прислуживал оккупантам – торгаш самогоном и наркотиками. Охотно сдавал украинских активистов оркам", – написал Хлань.

Местное издание Мост сообщало в июле, что после назначения Штепы гауляйтером Любимовской громады в селе Васильевка начался террор.

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Вадим Ребрина

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