В Херсонской области взорвали гауляйтера Штепу – росСМИ
Российские пропагандисты сообщают о смерти гауляйтера поселка Любимовка Херсонской области Андрея Штепы в результате взрыва автомобиля. Эту информацию подтвердил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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По предварительной информации Хланя, коллаборант был взорван в Новой Каховке. Депутат говорит, что местным жителям Штепа более известен по прозвищу Шнырь.
"Я думаю, по самому прозвищу "Шнырь" понятно, кто этот коллаборант, который прислуживал оккупантам – торгаш самогоном и наркотиками. Охотно сдавал украинских активистов оркам", – написал Хлань.
Местное издание Мост сообщало в июле, что после назначения Штепы гауляйтером Любимовской громады в селе Васильевка начался террор.
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