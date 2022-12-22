Рогозина ранили в Донецке. Пограничники пишут — он получил сообщение о незаконном въезде

В Госпогранслужбе Украины прокомментировали ранение российского нациста и экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Пограничники заявили, что Рогозину "сообщили" о незаконном пребывании на территории Украины.

Отмечается, что несколько дней назад ГПСУ установила, что гражданин РФ Рогозин незаконно пересек украинскую границу, и обнаружила его местонахождение на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому этому лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", — сказано в заявлении.

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Дмитро Гриниченко

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