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Рогозина ранили в Донецке. Пограничники пишут — он получил сообщение о незаконном въезде

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 13:04
Рогозина ранили в Донецке. Пограничники пишут — он получил сообщение о незаконном въезде - Фото
Дмитрий Рогозин (Фото: EPA)

В Госпогранслужбе Украины прокомментировали ранение российского нациста и экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Пограничники заявили, что Рогозину "сообщили" о незаконном пребывании на территории Украины.

Отмечается, что несколько дней назад ГПСУ установила, что гражданин РФ Рогозин незаконно пересек украинскую границу, и обнаружила его местонахождение на временно оккупированной территории Донецкой области. 

"Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому этому лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", — сказано в заявлении.

Читайте также: Детонировало 20 часов. ВСУ подтвердили удар по врагу в Кадиевке и по аэродрому в Каховке 

Дмитро Гриниченко
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