Рогозина ранили в Донецке. Пограничники пишут — он получил сообщение о незаконном въезде
В Госпогранслужбе Украины прокомментировали ранение российского нациста и экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
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Пограничники заявили, что Рогозину "сообщили" о незаконном пребывании на территории Украины.
Отмечается, что несколько дней назад ГПСУ установила, что гражданин РФ Рогозин незаконно пересек украинскую границу, и обнаружила его местонахождение на временно оккупированной территории Донецкой области.
"Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому этому лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", — сказано в заявлении.
- Ранее российские пропагандисты сообщили, что Рогозин получил ранение и был госпитализирован после обстрела Донецка со стороны ВСУ. По информации росСМИ, одна из ран – ниже спины.
- Вооруженные Силы Украины уничтожили более 100 000 российских оккупантов, 3000 танков и около 6000 бронированных машин за время полномасштабного вторжения.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дает РФ одну гарантию безопасности: отсутствие смертной казни в приговоре в Гааге.
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