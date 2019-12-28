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В ходе обмена Украине вернут минимум семерых военных - источник

В ходе обмена Украине вернут минимум семерых военных - источник - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
28.12.2019, 22:21

"Процесс верификации почти завершен, заканчиваем", – сказали в ОП

В ходе обмена удерживаемыми лицами, который ожидается 29 декабря, в Украину вернутся, как минимум, семеро военнослужащих. Эту информацию подтвердил LIGA.net источник в Офисе президента, близкий к переговорному процессу по обмену.

По данным источника, должны вернуться военнослужащий 1-й отдельной танковой бригады Богдан Пантюшенко, который попал в плен во время операции в районе Донецкого аэропорта в 2015 году, Сергей Глондар и Александр Кориньков из 3-го полка спецназа ВСУ, которые попали в плен в феврале 2015-го во время выполнения боевого задания в районе Дебальцево.

По информации источника в ОП, в списки на обмен также будут включены военнослужащие 8-го полка спецназначения Иван Деев и Сергей Иванчук, которые 5 февраля 2017 года попали в плен во время выполнения задания по ведению специальной разведки в определенных районах.

Кроме того, сообщается, что украинской стороне будут возвращены старшие солдаты Александр Геймур и Борис Пундор, которые 22 мая 2019 года в числе восьми военнослужащих, согласно сообщению штаба ООС, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали в плен. 

Также есть информация, что возможен обмен военнослужащего 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Романа Фурсова, который попал в плен в ноябре 2017 года в ходе боя в районе села Крымского Луганской области и некоторое время считался погибшим, и военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады Юрия Евтушко, который в мае 2018-го был захвачен ДРГ противника во время выдвижения на передовой наблюдательный пункт.

Кроме того, по данным источника в ОП, готовится освобождение 70-летней жительницы Луганска Анастасии Мухиной, которую схватили на улице 8 февраля 2018 года за то, что она наклеила на соседнем доме листовку "Донбасс, вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!".

Также по информации источника в ОП, обменяют консультанта инициативы по защите прав ВИЧ инфицированных Андрея Ярового, задержанного в августе 2018-го при проезде на оккупированные территории.

  • СМИ пишут, что Украина может передать боевикам в ОРДЛО экс-беркутовцев. Семьи погибших при расстреле людей на Майдане призвали президента не идти на этот шаг.
  • На завтра, 29 декабря, готовится масштабный обмен украинских заложников у боевиков в Донецке на людей, находящихся под следствием и/или осужденных в Украине.

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